Создатель «Пацанов» раскритиковал масштабные сериалы с хэппи-эндом

Создатель «Пацанов» Эрик Крипке недавно высказался про масштабные научно-фантастические сериалы, в которых всегда хэппи-энд. Обычно в подобных шоу ещё отсутствуют смерти главных героев.

Крипке подчеркнул, что в случае с «Пацанами» и их финальным сезоном дела обстоят так, что лучше не привязываться ни к одному из героев совсем уж сильно.

В конце концов, я думаю: «О, всё в порядке». Я всё время кричу в экран: «За это приходится платить, так просто не сойдет с рук!» Так что да, я бы не стал слишком привязываться ни к одному персонажу из «Пацанов».

Пятый сезон шоу стартует 8 апреля, а финал выпустят 20 мая.