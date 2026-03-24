К кинороману «Хроники русской революции» выйдет эпилог

О том, что выйдет 17-я серия, эпилог к кинороману Андрея Кончаловского "Хроники русской революции", стало известно вчера во время 39-й торжественной церемонии вручения Национальной кинематографической премии "Ника". Проект, ставший самой масштабной работой кинорежиссера, был удостоен премии в номинации "Лучший сериал". Генеральный продюсер телеканала "Россия" Антон Златопольский вчера со сцены поделился тем, что после завершения работы Андрей Кончаловский сказал ему: "Я словно 16 фильмов снял".

© Российская Газета

Эпилог, 17-я серия, повествует о событиях 1924 года, обострении внутриполитической борьбы после смерти Ленина и подводит итог двадцатилетнему противостоянию героев Юры Борисова и Никиты Каратаева. Премьера состоится в эксклюзивной подписке START уже в апреле. Дату скоро объявят.

Напомним, премьера 16-серийного киноромана состоялась в подписке START 10 октября. Позже эпопею показал в эфире телеканал "Россия".

Сюжет киноромана начинается в 1905 году в Санкт-Петербурге. Михаил Прохоров (Юра Борисов) получает назначение лично от императора. Николай II (Никита Ефремов) надеется, что новый начальник особого отдела департамента полиции справится с революционным подпольем и поможет спасти монархию от падения. Российская империя трещит по швам: тревожное ожидание глобальных потрясений уже пронизывает страну. Преданный и непоколебимый Прохоров сразу встречает сопротивление изнутри: в заговорах, коррупции и изменах замешаны "неприкасаемые". Тайное расследование на каждом новом повороте сталкивает его с главными действующими лицами эпохи, среди которых Ленин (Евгений Ткачук), Распутин, Столыпин, Горький, Сталин, Троцкий, агент британской разведки Рейли, Керенский, Корнилов и другие исторические персонажи. Один из самых неуловимых противников Прохорова - боевик и революционер Лютер (Александр Мизёв), под чьим началом в подпольную борьбу включается Ариадна Славина (Юлия Высоцкая). Отчаянная авантюристка вовлекает в опасные игры и своего возлюбленного - молодого музыканта Алексея Тихомирова (Никита Каратаев). Однажды Ариадна теряет осторожность, ее вызывает на допрос глава особого отдела Прохоров. Эта встреча будет иметь необратимые последствия для героев и исторические последствия - для всего хода мировой истории…