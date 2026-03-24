Вышел спецэпизод «Ханны Монтаны» в честь 20-летия сериала

Сегодня на Disney+ вышел спецэпизод культового ситкома «Ханна Монтана». Он посвящён 20-летию сериала, в котором главную роль сыграла Майли Сайрус. Она же вернулась к ней и в этом выпуске.

В спешле показывают интервью с певицей и ранее не публиковавшиеся архивные материалы. Иными словами, этот новый эпизод будет особенно интересен фанатам «Ханны Монтаны» за счёт уникальных кадров и материалов.

Сериал «Ханна Монтана» выходил с 2006 года. Проект рассказывает о простой девочке-подростке Майли Стюарт, которая скрывает от всех, что она — знаменитая певица Ханна Монтана. За пять лет шоу получило четыре сезона, два полнометражных фильма и большую популярность по всему миру.