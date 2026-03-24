Новый документальный фильм сняли к юбилею Анастасии Заворотнюк

На Первом канале 4 апреля состоится премьера документального фильма "Счастье у обрыва". Новая лента, приуроченная к 55-летию Анастасии Заворотнюк, рассказывает историю о долгом поиске любви и счастья, на которое судьбой было отпущено лишь короткое время. Линия жизни застенчивой девушки из Астрахани, которая однажды рискнула и рванула в Москву ради мечты стать актрисой.

Настя училась в Школе-студии МХАТ, а потом служила в театре Олега Табакова. На курсе народного артиста РФ Авангарда Леонтьева. Он вспоминает:

"На первом курсе было заметно, что она выпадает из обоймы. То есть, видимо, после Астрахани, ее родного города, Москва произвела на Настю сильное впечатление… Настя вообще во всех ролях очень живая. Она жила этой секундой, вот этой на полную катушку, с полной отдачей она играла "Бумбараш". А там драматическая роль, даже трагическая…"

Николай Цискаридзе в фильме рассказывает:

"…один из самых модных спектаклей был "Бумбараш". И Настя играла с молодым Женей Мироновым. Я помню, как я, еще будучи учащимся школы, туда шел, на Чаплыгина, потом ходил на другие спектакли…"

За десять лет работы на сцене Анастасия сыграла более двадцати ролей, прежде чем всенародная популярность "Прекрасной няни" сделала ее одной из самых популярных актрис страны. Кстати, "РГ" написала тогда об актрисе в числе первых. Однако за кадром сериала оставались сложные разводы и личные драмы. И только встреча с фигуристом Петром Чернышевым подарила ей счастье, о котором она мечтала.

"Все складывается так, как я хочу. Пусть ничего не меняется", - говорила она.

Анастасия очень хотела иметь от любимого мужчины ребенка и родила Петру дочку.

Отношения развивались на глазах Ильи Авербуха.

"Это не роман, вспыхнувший в проекте "Ледниковый период". Они уже прошли проект парой, которая поставила… не точку, а, наоборот, дала начало новой семье", - рассказывает он в фильме.

Илья Авербух:

"И вот мы первые шаги катались с Настей. Ну так несколько тренировок провели вдвоем. Потом уже пришел Петр. И, конечно, закружилась на руках в танце, и потом уже Петя говорит, а давай это будет как танец - предложение. Я говорю, ну, если у вас настолько все серьезно, то я только счастлив".

Последние годы жизни Анастасии стали временем тяжелых испытаний. Болезнь, о которой она узнала в день своего рождения, не сломила ее волю - друзья и коллеги в этот период жизни помнят ее неизменно жаждущей жизни.

Сегодня жизнь продолжается в детях Анастасии, внуках. Ее старшая дочь Анна весной 2025 года стала мамой, и рождение сына Марселя стало символичным подарком в канун дня рождения самой Анастасии. Мама актрисы, Валентина Борисовна, теперь воспитывает правнуков. Младшая дочь Анастасии - Мила пошла в первый класс. А еще Мила выходит на лед вместе с папой. В 2025 году 14 февраля зрители увидели маленькую девочку на руках у Петра. Случилось это на фестивале с символичным название "Влюбленные в фигурное катание".

В фильме также принимают участие: Татьяна Навка, Татьяна Тарасова, Юрий Николаев и другие.

