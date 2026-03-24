Появился новый отрывок из фильма «Вот это драма!» с Паттинсоном и Зендеей

Создатели фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендеей в главных ролях представили свежий отрывок из него.

Сюжет картины расскажет о паре, которая переживает кризис незадолго до свадьбы, когда неожиданные откровения разрушают представления одного из них о другом.

Главные роли в фильме сыграли Роберт Паттинсон («Бэтмен») и Зендея («Дюна»). В актёрский состав также вошли Алана Хаим («Битва за битвой»), Мамуду Ати («Элементарно») и Хейли Гейтс («Неогранённые алмазы»).

Премьера мелодрамы со звёздами Голливуда в России состоится уже 16 апреля. Это будет официальный прокат.