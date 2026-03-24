Мультфильм «GOAT: Мечтай по-крупному» вышел в онлайне

24 марта состоялся цифровой релиз мультфильма «GOAT: Мечтай по-крупному». Спортивную драму уже можно посмотреть на Amazon Prime Video, в iTunes и других стримингах.

Таким образом, картина появилась в онлайн спустя полтора месяца после выхода в прокат. За этот срок лента собрала в кинотеатрах $ 174 млн и получила высокие отзывы от критиков и зрителей. Главного героя в мультфильме озвучил Калеб Маклафлин, Лукас из «Очень странных дел».

«GOAT: Мечтай по-крупному» рассказывает историю козла Уилла, который получает шанс стать профессионалом в звероболе, контактном виде спорта, где доминируют самые большие и сильные животные. Его новые партнёры по команде не в восторге от того, что в их составе оказалась такая мелочь, но Уилл намерен изменить спорт раз и навсегда.