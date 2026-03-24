Представлен русский трейлер мистической комедии «Запретный плод»

Кинокомпания «Экспонента фильм» представила дублированный трейлер фильма «Запретный плод». Мистическая комедия официально выйдет в кинотеатрах России уже 23 апреля.

Сюжет фильма расскажет о молодой ведьме по имени Пампкин, которая устраивается работать в магазин Free Eden. Однажды героиня выясняет, что её руководитель Эппл — лидер тайного культа, который находится в подвале торгового центра. Теперь ей предстоит сразиться со злобным обществом ведьм.

Главные роли в ленте исполнили Лили Рейнхарт («Ривердэйл»), Виктория Педретти («Призрак дома на холме»), Александра Шипп («Тик-так… БУМ!») и другие актёры. Режиссёром выступила Мередит Эллоуэй («Первое свидание»). Картина понравилась критикам: на Rotten Tomatoes её рекомендуют к просмотру 85% обозревателей.