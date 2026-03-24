«Игра в кальмара» стала самым популярным сериалом в России в 2025 году

Компания «Медиалогия» представила список самых популярных сериалов в России в 2025 году. Для составления топа авторы создали специальный инструмент для комплексной оценки популярности сериалов у российских зрителей во всех средах смотрения. Он учитывает поисковые запросы, цифровые и ТВ-просмотры, а также активность аудитории в соцсетях.

Так, самым популярным сериалом 2025 года в России стала «Игра в кальмара» от Netflix — шоу получило 42 861 балл. На втором месте оказался ещё один проект онлайн-кинотеатра — «Очень странные дела» (26 572 балла). Замкнул тройку российский криминальный сериал «След» (20 361 балл).

В первую десятку также вошли «Папины дочки», «Универ» и «Ландыши», а также единственный турецкий проект из топа — «Зимородок».

