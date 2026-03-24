Объявлена дата цифрового релиза фильма «Аватар 3: Пламя и пепел»

Компания Disney раскрыла дату цифрового релиза фильма «Аватар: Пламя и пепел». Триквел культовой франшизы Джеймса Кэмерона можно будет посмотреть на Amazon Prime Video, iTunes и других платформах 31 марта.

Таким образом, лента доберётся до онлайн-кинотеатров спустя три месяца после релиза в кинотеатрах. За этот срок картина собрала $ 1,48 млрд и стала 17-м самым кассовым фильмом в истории кино. Однако это худший результат в истории франшизы с заметным отрывом: первая часть заработала $ 2,9 млрд, вторая — около $ 2,3 млрд.

«Аватар 3: Пламя и пепел» рассказывает историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Главные роли в триквеле вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).