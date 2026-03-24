Третий сезон «Магической битвы» получит расширенный 12-й эпизод

Студия Toho Animation поделилась деталями 12-го эпизода третьего сезона аниме «Магическая битва». Авторы популярнейшего мультсериала заявили, что финал первой половины выйдет в формате расширенного эпизода — это произойдёт уже 26 марта.

Никакими деталями в Toho делиться не стали, однако зрители предполагают, что речь может идти о дополнительных пяти минутах хронометража, как уже раньше делали другие японские студии. Будущий эпизод должен завершить первую сюжетную арку третьего сезона, поэтому авторы могли увеличить продолжительность финальной серии до 28 минут.

Третий сезон «Магической битвы» продолжает историю старшеклассника Юдзи, который вступает в школьный клуб изучения оккультизма. Вскоре он начинает сражаться с духами, появившимися в учебном заведении. Третий сезон выйдет в двух частях — остальные 12 эпизодов выпустят позже в 2026 году.