Начались съемки пятого сезона сериала «Бриджертоны»

Netflix сообщил о старте съёмочного процесса пятого сезона «Бриджертонов», исторического сериала о высшем обществе Англии в начале XIX века.

© Чемпионат.com

Четвёртый сезон завершился в начале этого года, при этом сериал уже продлили на шестой. Согласно тизеру на YouTube-канале Netflix, главными героинями новой части станут Франческа Бриджертон и Микаэла Стирлинг.

«Бриджертоны» — флагманский сериал Netflix, который рассказывает о членах влиятельной семьи Бриджертонов и их попытках найти настоящую любовь. Картина остаётся одним из самых популярных проектов стриминга, уступая лишь блокбастерам «Игра в кальмара», «Уэнсдей» и «Очень странные дела».