Главный анимационный фестиваль России остался без Гран-при

Жюри Открытого российского анимационного фестиваля, завершившегося в Суздале, решило не вручать Гран-при, хотя достойных работ было достаточно. Причину объяснили туманно, но все же понятно. Фильм, который хотели отметить профессионалы, чиновники решили на всякий случай отменить, и в ответ последовало: да не доставайся ты никому.

Чиновники среднего звена заботятся вовсе не о благе отечества и искусства, а исключительно о том, как усидеть в кресле. Во всем им видится угроза. К сожалению, аналогичная ситуация уже была на «Окне в Европу» в Выборге, где прозвучал звонок «отмены» в отношении документальной картины, снятой между прочим на бюджетные средства. И жюри в ответ тоже поставило свое решение на паузу.

Председатель жюри авторской анимации в Суздале Станислав Соколов произнес речь о том, что иногда стоит от чего-то отказаться, чтобы не навлечь беду от «смотрящих», неких худсоветов, которые в контексте «отмененной» картины «Непокой» Леонида Шмелькова выглядят такими же мифическими, как сюрреалистический отель, где застрял главный герой.

При этом фильм благополучно участвовал в ММКФ еще год назад, и никто не посмел давать предписания Никите Михалкову. То есть ему можно, а другим нельзя. Но цензура, как известно, лучшая реклама.

Второе жюри, оценивавшее полнометражную анимацию, присудило главную награду фильму «На выброс» Константина Бронзита и Дмитрия Высоцкого о печальной участи тех, кто вдруг оказался на свалке. Приехавший прямо с «Оскара» Бронзит тоже полагал, что награду получит «Непокой».

Константина Бронзита в Суздале очень ждали. Жарким стало обсуждение 27-ми дипломных и дебютных работ, которое он вел. Начинающие режиссеры – это такая стихия, с которое непросто справиться даже такому профессионалу и волевому человеку. Он даже иронично спросил: «Чего вы такие злые?» и напомнил слова продюсера Сергея Сельянова о том, что аниматоры - страшные люди. Хотя и бесстрашные тоже. Не боятся услышать в свой адрес жесткую критику на глазах у огромного зала коллег.

Реальный и выдуманный мир соединяются в нечто единое в фильме «Девочка и Шершень» Дуси Геллер, занявшем первую позицию в профессиональном рейтинге, где голосуют все участники и гости фестиваля. Быть теперь ей на протяжении года президентом Суздальского фестиваля. На этом посту Дуся сменила Дмитрия Геллера, который приходится ей родным дядей. Жюри под руководством Станислава Соколова тоже отметило фильм «Девочка и шершень» за лучший дебют. Он о том, о чем не принято говорить, о любовном томлении забавной барышни с косичками. Здесь и первая близость, и слезы, и танец у торшера, словно у шеста в стрип-баре, и жужжание шершня, неожиданно превратившегося в мужчину. И еще профессионализм высшей пробы.

Второе место в рейтинге заняли «Четыре остановки» Елизаветы Хломовой, где глухонемые куклы заговорили на языке жестов. На третьем – «Непокой» Леонида Шмелькова, которого отметили также дипломом в конкурсе прикладной анимации за «Поток силы» с формулировкой «За рекламу, которую хочется смотреть».

«Неясыть». Кадр из фильма предоставлен пресс-службой фестиваля

В авторский анимации лучшим короткометражным фильмом стала «Неясыть» Анастасии Жакулиной по рассказу Бианки, изумительная работа о птахах и других обитателях полей и лесов. Лучший детский фильм - «Светлячок» Алены Томиловой, созданный к 90-етию поэта Юрия Энтина с его чарующим закадровым голосом.

Получая диплом за дебют «В животе змеи» молодой и очень талантливый режиссер Иван Ханжин произнес слова во славу «краснокнижной авторской анимации», которую становится все сложнее создавать. Искусный труд, требующий мастерства и усердия, живет словно бы вопреки обстоятельствам. А потом, как выясняется, еще и не находит пути к зрителям.