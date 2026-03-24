Вышел тизер аниме-сериала «Великий расхититель гробниц»

STUDIO EEK представила тизер аниме-адаптации манхвы Tomb Raider King — первый сезон сериала «Великий расхититель гробниц» начнёт выходить в июне этого года.

Проект рассказывает о том, как на Земле появились артефакты со специальной силой, спрятанные в опасных подземельях. Со временем поиск артефактов в гробницах превратился в прибыльный бизнес. Вот только главный герой имеет не так много сил для того, чтобы быстро разбогатеть. Ситуацию меняет артефакт, который переносит его на 15 лет назад, сохранив все знания и опыт.