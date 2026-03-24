Представлен трейлер комедии «Овечьи детективы»

Компания Amazon представила трейлер фильма The Sheep Detectives («Овечьи детективы»). Комедия выйдет в мировой прокат уже 8 мая 2026 года.

Будущий фильм расскажет историю пастуха Джорджа, который каждый день читает своим овцам детективные книги. Однажды на ферме происходит преступление, из-за чего животным приходится начать расследование запутанного дела.

Главные роли в картине сыграли Хью Джекман («Дэдпул и Росомаха»), Эмма Томпсон («Реальная любовь»), Брайан Крэнстон («Во все тяжкие»), Реджина Холл («Битва за битвой») и Патрик Стюарт («Логан»). Сценаристом картины выступил Крэйг Мэйзин — один из авторов сериала «Одни из нас».