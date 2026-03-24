Опубликован постер фильма «Каратель: Последнее убийство»

Компания Marvel опубликовала первый постер фильма «Каратель: Последнее убийство». Спецэпизод про знаменитого героя выйдет уже 12 мая в онлайн-кинотеатре Disney+, спустя неделю после завершения второго сезона «Сорвиголовы».

Будущая лента станет отдельным специальным эпизодом в киновселенной Marvel, которая плавно подведёт героя к событиям картины «Человек-паук: Совершенной новый день». Ранее исполнитель главной роли Джон Бернтал рассказывал, что спецэпизод будет не менее жестоким и серьёзным, чем оригинальный сериал про антигероя от Netflix.

Каратель впервые появился во втором сезоне сериала «Сорвиголова» от Netflix в 2016 году. После этого он получил целых два сезона спин-оффа про Фрэнка Кастла. Герой также вернулся в ленту «Сорвиголова: Рождённый заново», а уже 31 июля появится в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день».