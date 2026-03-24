Умер вокалист ВИА «Поющие гитары» Виталий Псарев

Умер заслуженный артист России, солист вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары» Виталий Псарев. Ему было 74 года. Об этом сообщила генеральный директор «Петербург-концерта» Екатерина Артюшкина.

— Светлая, вечная память мастеру, легенде сцены и поистине замечательному, светлому человеку. Покойтесь с миром, Виталий Вениаминович, — написала руководитель площадки в VK.

Творческий путь Виталия Псарева неразрывно связан с «Ленконцертом», ныне известным как «Петербург-концерт». Еще в 1975 году он присоединился к ВИА «Поющие гитары» — ансамблю, который в те годы пользовался большой популярностью у советской молодежи, сравнимой с The Beatles.

Псарев сразу заявил о себе как о ярком и самобытном исполнителе. Его талант проявился не только в вокальных партиях, но и в запоминающихся актерских работах. Зрители помнят его по ролям Харона в зонг-опере «Орфей и Эвридика», а также Ламме и Тиля в рок-опере «Фламандская легенда».

Важным этапом в профессиональном развитии артиста стало приглашение Анатолия Бадхена в 1980 году стать солистом-вокалистом Государственного концертного оркестра России. Позже Псарев успешно начал сольную карьеру. Он работал с такими композиторами, как Марк Фрадкин, Максим Дунаевский и Александра Пахмутова.