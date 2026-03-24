Объявлены важные детали о будущем сериала «Ради всего человечества»

Незадолго до старта пятого сезона драматического сериала «Ради всего человечества» Apple TV объявила важные детали о будущем проекта — картина получит ещё один сезон, но шестая глава станет для него последней.

© Чемпионат.com

Таким образом, «Ради всего человечества» станет одним из самых продолжительных сериалов на Apple TV, его обгоняют только «Медленные лошади», проект уже продлили до седьмого сезона.

Действие сериала разворачивается в альтернативной вселенной, где СССР и США продолжают вести космическую гонку, к началу 2000-х люди уже добывают полезные ископаемые с астероидов. События пятого сезона, который выходит 27 марта, показывают процветающую колонию с тысячами жителей, однако между странами Земли продолжают нарастать противоречия.