«Господа, вы звери...»: почему «Рабу любви» смотрят снова

$80.7293.81

«Господа, вы звери»: «Рабы любви» спустя десятилетия, почему фильм смотрят снова

Московский Комсомолец

На ОТР вновь показали «Рабу любви» Никиты Михалкова. Это один из ранних его фильмов, один из первых. Кино на все времена. И каждый раз ты находишь новые смыслы в этой нетленке, иные воплощения.

© Московский Комсомолец

Вот о чем этот фильм? Артисты — такие легкие, воздушные, шутейные, грешные — волею судьбы оказались в Крыму, в Ялте. Им надо просто снять фильм, немое кино. Замечательная компания: режиссер Сан Саныч Колягин — да-да, ему лишь изменили одну только букву. Там же Басилашвили, импресарио, продюсер; и Готлиб Ронинсон — бухгалтер; и автор сценария — необыкновенно кудрявый Николай Пастухов. И Родион Нахапетов — оператор, а по совместительству революционер. Ну и великолепная, неподражаемая Ольга Вознесенская — прима, звезда экрана, которую так прекрасно сыграла Елена Соловей. Прототип Вознесенской Вера Холодная, лучшая из лучших актрис своего времени, так рано ушедшая, в 27 лет.

Но главное — они спасаются от войны, Гражданской войны. В Москве уже большевики, Москва голодает, там почти кончились продукты. А артисты — что с них возьмешь, — они хотят играть, всё равно, несмотря ни на что. Хотят парить, летать, снимать свою фильму. И вот, казалось, райский уголок, Крым, в котором верховодят белые. И так всё классно, чинно, благородно, спокойно. Где-то там идет война, но лучше о ней не думать, не знать. Война на истребление, смертоубийство. Но артисты вроде бы нашли свой аквариум, где можно плавать как рыбки и не думать о страшном. Забыть напрочь — и сниматься, сниматься, сниматься, занимаясь одним только творчеством. Хотя это то еще творчество в том пошловатом немом кино…

А фильм как раз о том, что невозможно не думать, невозможно спастись, невозможно укрыться, когда идет такая война. Назад ходу нет и бежать будет некуда. Вы хотите жить той же жизнью, как раньше, шутить, насмехаться, кутить и играть, играть, играть?.. Нет, игры кончились, война тогда сама неизбежно придет к вам. И не отвертеться, не отступить, она поглощает всех, даже таких невинных артистов. И вот тогда уже придется сделать выбор обязательно. Да, с кем вы, мастера культуры?

По-моему, это так актуально на самом деле. Кто-то уехал, успел. Кого-то уже нет в живых. Кто-то полностью и окончательно перешел на сторону новой власти со всеми вытекающими последствиями. Но уйти от войны невозможно, нельзя. Сделать вид, что вокруг ничего не происходит, не получится. Война — это трагедия, такой вот жанр. Игры кончились.