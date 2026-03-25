Известные актеры пытаются спасти новые сериалы

Марина Федункив и Михаил Трухин снова смешат любителей комедий в новых проектах. Федункив сыграла главную роль в «Гуляй, шальная!», Трухин стал локомотивом сюжета в «Цезаре». Звезды местных комедий явно не жалуются на дефицит предложений. Ролей и проектов для них в последнее время в избытке. Вот бы запомнить хотя бы некоторые из них.

И Федункив, и Трухин в данный момент — одни из самых известных комедийных актеров. К популярности они пришли разными путями (она — из КВН и скетч-шоу, он — из известных петербургских театров), но сейчас как будто занимаются одним, производя юмор оптовыми партиями.

В «Гуляй, шальная!» Федункив играет начальницу провинциального ОВД. Отдел занимает здание, в котором пару веков назад вроде бы умерла императрица Елизавета Петровна, и легенда из прошлого вдохновляет героиню Федункив на смелые фантазии о том, что и она тоже правительница, пусть в подчинении у нее несколько горе-полицейских.

Михаилу Трухину досталась роль охранника, который узнал, что его настоящая фамилия — Цезарь. С новым паспортом он начинает новую жизнь в должности специалиста по работе с населением в местной управе. Время от времени Цезарю является Гай Юлий Цезарь с наставлениями по поводу выхода из кризисных ситуаций. Последних немало, потому что в управе абсурд и коррупция.

Оба проекта могут и рассмешить, и дать повод для разговоров о вырождении юмора. Еще роднит эти комедии явное стремление продюсеров выехать на звездах жанра. Вполне возможно, что дворцовый ОВД во главе с дамой, возомнившей себя даже не Ириной Аллегровой, а настоящей императрицей, — ситуация из потенциально смешных. Равно как и древнеримский полководец, прогуливающийся в полной амуниции на фоне деревенских деревянных туалетов. Но вытягивать сценарии, уже по традиции напоминающие лоскутное одеяло, в котором рядом с динамичными фрагментами попадаются как будто черновики, приходится медийным лицам.

И они очень стараются, хотя, наверное, понимают, что старания их живут ровно столько, сколько им уделено времени на экране. Потом будет другой проект и другие шутки. Но если актерам ранга Трухина или Федункив все же удается удержать внимание публики хотя бы на одну серию, то все их звездные капризы следует принимать к исполнению. Во времена, когда разный контент льется безостановочным потоком, знакомые на протяжении многих лет лица резко взлетают в цене. Даже если за предлагаемые шутки платить не хочется.

СЛЕЗЫ И ЛЮБОВЬ

Оскаровский победитель этого года в номинации «Лучший иностранный фильм» с невероятной оперативностью попал в российский эфир. Норвежская драма — не самое очевидное развлечение для ночи с пятницы на субботу, но выбравшие «Сентиментальную ценность» могли испытать немало совершенно нетелевизионных эмоций.

Главный герой фильма — пожилой режиссер, который знал лучшие времена, но не собирается сдаваться. У него есть очень личный сценарий фильма, и главную роль в нем он хочет предложить одной из своих дочерей — театральной актрисе. Работать с папашей, которого долгие годы непонятно где носило, его дочка явно не хочет. Вместо нее приезжает голливудская старлетка, снимать решено в старом родовом поместье режиссера, обстановка весьма располагает к тому, чтобы достать всех скелетов из всех шкафов.

Просмотр подобного фильма, как правило, связан с телодвижениями. Пойти в кино, найти на стриминге, скачать у пиратов и так далее. Но на днях такое «типичное кино не для всех» попало в федеральный эфир, и это было похоже на некое подобие гуманитарной помощи. Отличные актеры, прекрасная музыка, смех, слезы, любовь, страдания и культ искусства, в данном случае — кино — как исцеляющей для человека силы.

Чуть ранее в выпуске новостей было ясно изложено: ничего это кино не лечит и не меняет. Но на финальных титрах фильма хотелось верить в то, что пока человек занимается искусством, надежда жива.