К новому сериалу «Князь Андрей» возникли старые вопросы

«Князь Андрей» стал еще одним весьма масштабным сериальным погружением в российскую историю и, очевидно, радостью для поклонников жанра. Возможно, не меньше обрадовались поклонники Сергея Безрукова: актер вошел в образ очередного исторического персонажа, и на этом пути его, видимо, не остановить. Но есть ли еще хорошие новости о «Князе Андрее»?

© Кадр из сериала «Князь Андрей»

Несмотря на внушительное количество людей и событий со страниц учебников истории, запас тем у продюсеров профильных сериалов далеко не бесконечный. Все-таки у исторических персонажей тоже есть своего рода медийность. Петр I и Екатерина Великая, конечно, вне конкуренции, но и сериалов, где они так или иначе обозначены, уже немало. Не исключено, что в ближайшее время зрителей ожидают проекты об исторических деятелях, имена которых нуждаются в пояснении, по крайней мере для широкой аудитории.

Князь Андрей Боголюбский, видимо, из таких. Сын Юрия Долгорукова после отказа от киевского престола стал первым русским великим князем и фактически основателем того, что через три столетия проявилось как Московская Русь Ивана III и его внука Ивана Грозного. Сведений о том, как выглядел Андрей Боголюбский, не сохранилось, однако известно о его конфликте с отцом и драматичной любви к девушке Улите, дочери боярина Кучки, казненного Юрием Долгоруким. Все это с добавлением вороха интриг недоброжелателей и множества сражений неплохо вписывается в сценарий федеральной исторической драмы.

По-своему забавно, что годами отработанная сценарная схема, в которой есть свои, враги, семейные тайны и яркая романтическая линия, провоцирует после выхода проекта не меняющиеся годами вопросы. Так ли все происходило на самом деле, или в российской истории все же были полутона? Почему исторические события все время домысливаются и интерпретируются? Ну и по мелочи: почему костюмы не те и есть ли возможность приглашать на женские роли актрис, не так ярко демонстрирующих достижения современной косметологии и стоматологии?

Создатели «Князя Андрея» явно не жадничали на поводы, которые в итоге позволили диванным критикам настрочить десятки ехидных постов. Но что бы там ни строчили самостийные историки и знатоки средневекового этикета, продюсерская воля тверда, как и прежде. Не нужно усложнять (целевая аудитория это не оценит), не жалейте хронометража на мелодраму, зовите звезд на главные и не самые главные роли, а еще пересказывайте, стилизуйте и не пытайтесь экранизировать учебники по истории, которые, ко всему прочему, меняются быстрее сезонной моды.

Именно по этим правилам сделан в том числе и «Князь Андрей». Создается впечатление, будто одной из самых сильных сторон здесь стал подбор актеров. Если кто-то сомневался, что Александр Голубев с большим трудом сменит костюм следователя на героическую кольчугу, то сомнения оказались напрасными. Из актера получился вполне себе князь, тем более что портрета для сравнения не существует. Сомнения по поводу того, что Александр Балуев справится с ролью властного мужчины и сурового отца, и вовсе были равны нулю. Аглая Шиловская в роли возлюбленной Андрея Боголюбского тоже на своем месте, не говоря уже об Устюгове и Безрукове, которые с серьезными лицами способны отправиться и в Средние века, и в космическое путешествие.

В целом все не так уж плохо. Техническое мастерство растет, телегеничность происходящего в кадре тоже на уровне. Правда, с каждым героико-историческим проектом все настойчивее возникает желание получить в прайм-тайме что-нибудь пусть из другой эпохи, но более светское. Чтобы люди шутили и вели милые беседы. Спасали не державу, а самих себя, что в перспективе может стать и спасением для державы. И если уж рубить, то не головы, а в худшем случае вишневый сад.

Есть ли у нашей публики шанс получить что-нибудь в духе местной версии «Гордости и предубеждения»? Кстати, на днях вышел спин-офф, основанный на сюжете легендарного романа Джейн Остин. Британский сериал под названием «Другая сестра Беннет» посвящен самой невзрачной из пяти сестер семейства Беннет — Мэри, той самой, у которой ни таланта, ни вкуса. И получилось весьма интригующее зрелище как для поклонников литературного мира Джейн Остин, так и для тех, кто уже устал от бесконечных адаптаций ее самого известного романа. В «Другой сестре Беннет» диалоги радуют изысками и легкомыслием, пейзажи обладают медитативным эффектом, феминизм как легкая приправа очень бодрит.

Можно ли у нас найти литературный источник для подобного проекта? Вполне, и это не обязательно «Анна Каренина». Но вот актуальны ли сейчас манеры высшего общества из царского прошлого? Есть на этот счет некоторые сомнения. Складывается ощущение, будто смыслом теперь наделяют только то, что напоминает всем понятную политинформацию. Слово-то какое неприятное…