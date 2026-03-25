Какие сериалы выйдут этой весной

Эта весна изобилует сериалами, в которых снималась прекрасная половина Голливуда. Николь Кидман расследует жестокие убийства, Изабелла Росселлини противостоит созданию вакцины от старости, а Рейчел Вайс играет преподавателя литературы, безнадежно влюбленную в своего коллегу.

"Красота", 11 серий

На парижском показе Balenciaga одна из моделей - а в этой роли реальная супермодель Белла Хадид - ведет себя крайне неадекватно: внезапно набрасывается на зрителей. После безуспешных попыток остановить звезду она самовозгорается. Этот инцидент дает начало расследованию, которое ведут агенты ФБР Купер Мэдсен (Эван Питерс) и Джордан Беннетт (Ребекка Холл), по совместительству пылкие любовники, исповедующие свободные отношения.

В следующем эпизоде была изобретена вакцина, до неузнаваемости преображающая человека: она его омолаживает, исцеляет от всех болезней и делает наилучшей версией самого себя. Уникальное изобретение предназначалось для горстки богатейших людей, но одному из них с именем Байрон уже после метаморфозы удалось завладеть вакциной и взять в заложники изобретателя, заставив работать на себя.

Злодею Байрону сопротивляются многие, но реально сильным антагонистом становится его немолодая жена Фрэнни, далекая от модельных стандартов, но сражающая харизмой и остроумием. В этой небольшой, но ключевой по смыслу роли снялась Изабелла Росселлини. С каким достоинством говорит она о своих морщинах, нажитых честным трудом, от которых не хочет избавляться, - и тем самым противостоит пропаганде красоты и молодости, обретшей уже черты нацизма. Этот сериал рекламировали как боди-хоррор, наследующий "Субстанции", но апеллирует он к гораздо большему количеству источников, среди которых и "Смерть ей к лицу", где Росселлини тоже снималась.

"Скарпетта", 8 серий

Героиня нового проекта Amazon Prime Video, снятого по "легкочтивным" криминальным романам Патриции Корнуэлл, - судмедэксперт Скарпетта, которая, только взглянув на труп, может ментально подключиться к ситуации, в которой произошла смерть. Глаз у Скарпетты настольно наметан и опыта накоплено столько, что "читает" мертвые тела она уже почти как экстрасенс. Парадокс в том, что женщину, которая профессионально потрошит и исследует мертвецов, играет "гений чистой красоты" Николь Кидман, к своим годам не утратившая ни женского очарования, ни киногеничности, ни дара приковывать зрительское внимание к своему лицу.

С чего все начинается? Главную героиню будят ночью и вызывают на работу: найдено связанное тело женщины. Монета, замеченная Скарпеттой на месте преступления, запускает процесс ее воспоминаний. Нас отбрасывает на много лет назад, когда она была молодым специалистом и расследовала похожее дело. Сериал начинает разворачиваться в разных временных планах, где прошлое и настоящее связаны. Скарпетту в молодости играет 30-летняя британская актриса Рози Макьюэн. А в роли сестры заглавной героини (в одной временной плоскости с Кидман) блеснула еще одна голливудская звезда Джейми Ли Кертис.

"Владимир", 8 серий

Ироничный сериал, снятый по роману Джулии Мэй Йонас. Действие происходит в университетском городке, главная героиня - преподавательница литературы, сыгранная "оскароносной" британской актрисой Рэйчел Вайс. Героиня, имени которой не называется, - дама постбальзаковского возраста, сохранившая привлекательность, но явно одинокая. Ее муж и коллега обвиняется в непристойном поведении со студентками. В один прекрасный день дама встречает в супермаркете красавца-блондина, который, как оказывается чуть позже, - новый препод на их кафедре, писатель Владимир (Лео Вудалл, звезда второго сезона "Белого лотоса"). Человек вообще-то семейный. Очевидные отсылы к Владимиру Набокову будут возникать то в одном, то в другом эпизоде в течение сезона. Все секреты раскрывать не будем, пока скажем лишь то, что тяга героини к молодому коллеге долго останется нереализованной, проявляясь намеками и фантазиями.

Рэйчел Вайс играет, постоянно разрушая "четвертую стену", комментируя происходящее в обращениях к зрителям. Эта условная форма работает безотказно, придавая сериалу характер личного дневника, "читать" который оказывается легко и интересно.