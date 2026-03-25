В работу запустили перезапуск романтической комедии «Из 13 в 30»

По данным Deadline, в Netflix начали работать над перезапуском романтической комедии «Из 13 в 30». Работа на ранних этапах, но уже продвигается.

Подробности сюжета перезапуска держатся в секрете. Бретт Хейли будет снимать фильм по сценарию Ханны Маркс («Марк, Мэри и другие люди»). Главные роли исполнят Эмили Бейдер и Логан Лерман, а Дженнифер Гарнер, сыгравшая главную роль в фильме 2004 года, значится исполнительным продюсером.

Фильм студии Columbia Pictures, вышедший в апреле 2004 года, — это романтическая комедия в жанре фэнтези о Дженне Ринк, 13-летней девочке, которая волшебным образом просыпается в теле 30-летней женщины и вынуждена взрослеть, заново открывая себя.