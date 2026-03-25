Константин Бронзит раскритиковал мультфильм, победивший на «Оскаре»

Российский режиссер и аниматор Константин Бронзит раскритиковал канадскую картину "Девочка, плачущая жемчужинами", получившую премию "Оскар" за лучший короткометражный анимационный фильм. В беседе с ТАСС он отметил, что кинолента производит впечатление "фальши".

"В центре - человеческая история, переживания. Но в конце все это обесценивается, оказывается, что это все придумано. <...> Все, что там есть человеческого в процессе истории, оказывается выдумкой, полной фальшью. Никакой радости от этого нет", - сказал художник-мультипликатор, обратив внимание на особенности сюжета.

Выбор победителя в категории анимации оказался для режиссера неожиданным.

"Мало кто ставил на этот фильм", - сказал Бронзит, добавив, что у номинантов и профессионального сообщества ожидания были иными.

При этом режиссер оценил высокий уровень реализации фильма.

"Он технически сделан классно. Постановочно все здорово. Декорации, кукольная часть - это все внешний блеск", - отметил он.

По словам Бронзита, именно контраст между качественной формой и содержанием вызывает наибольшее недоумение.

"Получается, что за этим блеском - фальшивый смысл", - заключил Бронзит.

О режиссере

Константин Бронзит был выдвинут в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм" за картину "Три сестры". Это третья его номинация на кинопремию. Вместе с ним в этой номинации были представлены фильмы "Вечнозеленый", "Девочка с жемчужными слезами", "Пенсионный план" и "Бабочка". Бронзит не выиграл награду. "Оскар" в этой номинации взяла канадская картина "Девушка, которая плакала жемчугом" режиссеров Криса Лэвиса и Мацека Щербовски. Картина повествует о молодом парне, который встречает и влюбляется в девушку, тайно плачущую жемчугом по ночам.