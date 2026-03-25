«Джуманджи 3» получил новую дату выхода

Sony Pictures объявила, что «Джуманджи 3» выйдет не 11 декабря, а 26 декабря. Фанаты предполагают, что на такой шаг пошли, чтобы триквел серии не затерялся среди «Дюны 3» и «Мстителей: Судный день», которые выйдут 18 декабря.

Якобы то, что Sony выпустит «Джуманджи 3» уже после двух главных блокбастеров года, может помочь картине в прокате. В третьей части к своим ролям вернулись Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Кевин Харт и Джек Блэк.

Оригинальный фильм «Джуманджи» вышел в 1995 году с Робином Уильямсом и Кирстен Данст в главных ролях: он собрал $ 262,8 млн по всему миру и стал в своё время хитом. В 2017 году выпустили ленту «Джуманджи: Зов джунглей» — картина собрала в мировом прокате $ 962,5 млн, через два года мир увидел ленту «Джуманджи: Новый уровень».