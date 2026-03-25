Сцены нового триллера Юрия Быкова «Вершина» сняли в виртуальной студии

В московской студии смонтировали гигантский светодиодный экран размером 16 на семь метров, который способен передать более миллиарда оттенков. Яркие сцены нового триллера режиссера Юрия Быкова «Вершина» сняли не в горах, а в московской «Виртуальной студии Горького 55.8», подведомственной столичному Департаменту культуры. О том, как проходила работа над картиной, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

© Вечерняя Москва

По сюжету фильма, в лагерь альпинистов прибывает человек-загадка Дмитрий Зорин (Артем Быстров). В составе группы любителей из 10 человек ему предстоит подняться на вершину горы под присмотром трех гидов (Кирилл Полухин, Андрей Смоляков и Иван Фоминов). На пути к пику высотой 5200 метров их ждут метели, снежная лавина и страшный холод, но главное препятствие — встреча со своими страхами и ошибками прошлого.

Натурные съемки «Вершины» проходили на Северном Кавказе, в том числе в Приэльбрусье, на территории горнолыжного курорта «Архыз» и в других живописных местах Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. Некоторым членам группы пришлось преодолевать свои страхи ради эффектных кадров. Для съемок даже построили настоящую казарму на высоте 3300 метров над уровнем моря.

Однако снять все в горах было невозможно из соображений безопасности. Каскадерские трюки сопряжены с большим риском, который значительно возрастает в сложных погодных условиях высокогорья. Поэтому группа переместилась в «Виртуальную студию Горького 55.8» в Москве. Сейчас ее павильон находится в недавно открытом мэром столицы Сергеем Собяниным студийном комплексе Киностудии Горького в Валдайском проезде.

Для съемок на площадке построили макет казармы для альпинистов с полуразрушенными стенами и выбитыми окнами. Антураж дополнил залетающий через щели искусственный снег. Перед командой виртуального продакшена стояла своя непростая задача: пейзаж за окном казармы должен был обладать фотореалистичностью, которая не позволяет предположить, что съемки проходят в павильоне.

— Мы спроектировали и смонтировали гигантский светодиодный экран размером 16 на семь метров. Это позволило полностью воссоздать атмосферу высокогорья в помещении. Чтобы зритель поверил в реальность происходящего, изображение выводили на экран в формате HDR с глубиной цвета 10 бит — это более миллиарда оттенков. Таким образом, мы добились идеального тонального рисунка без ступенчатых переходов на градиентах, — рассказал руководитель «Виртуальной студии Горького 55.8» Алексей Евдокимов.

Актеры провели так несколько съемочных дней. За окнами казармы день сменялся ночью, а сияние Млечного Пути суровой пургой. При этом экран студии позволял передать фактуру и объем снежного вихря.

Съемки фильма уже завершены. Премьера запланирована на 2026 год.

Киностудия Горького — одна из первых и крупнейших в России, старейшая киностудия Москвы. Здесь прошли съемки более тысячи фильмов, среди которых «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «Морозко», «...А зори здесь тихие», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Гостья из будущего», «Москва — Кассиопея», «Карнавал», «Вам и не снилось...», «Пираты ХХ века», «Три плюс два» и многих других. Сегодня Киностудия Горького входит в масштабный московский кинокластер и возрождает собственное кинопроизводство. Продюсерский центр выпускает игровые и документальные фильмы, научно-популярные циклы и сериалы для молодежной и детско-семейной аудитории.

В состав киностудии входят две студийно-производственные площадки со всей необходимой для съемок инфраструктурой: историческая на улице Сергея Эйзенштейна и новый комплекс в Валдайском проезде. На их базе работают съемочные павильоны, аппаратные, просмотровые залы, павильон виртуального продакшена, комплекс костюма и реквизита, студии для создания цифрового контента, многофункциональный кинозал «Горький Холл». Для начинающих кинематографистов создано молодежное креативное пространство «Кинокампус Горького», а для всех, кто интересуется миром кино, проходят экскурсии. Киностудия также проводит фестивали, выставки и профессиональные мероприятия для кинематографистов.

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта «Москва — город кино». В его структуру входят кинопарк «Москино», Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».

Кроме того, на Киностудии Горького также регулярно проходят экскурсии для всей семьи. На выбор представлено 13 программ в разных форматах.