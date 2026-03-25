Сериал Marvel «Чудо-человек» получит второй сезон

Студия Marvel официально заявила о продлении сериала "Чудо-человек" на второй сезон. Дата релиза пока неизвестна.

© Кадр из сериала "Чудо-человек"

Как сообщает издание Variety, к своим ролям вернутся Яхья Абдул-Матин II, известный по фильму "Аквамен", и Бен Кингсли, вновь появившийся в киновселенной Marvel спустя 13 лет после выхода "Железного человека 3".

Первый сезон, вышедший в январе, рассказывает о голливудском актере Саймоне Уильямсе. В результате облучения герой получает сверхспособности и теперь вынужден совмещать супергеройскую жизнь с непростой работой на киноиндустрии.

"Чудо-человек" сразу получил высокие оценки критиков, рейтинг первого сезона на сайте Rotten Tomatoes составил 91%.

Это один из немногих случаев, когда сериал Marvel живет дольше одного сезона. Ранее студия выпускала такие сериалы, как "Сокол и Зимний солдат", "Женщина-Халк", "Соколиный глаз", "Мисс Марвел", "Лунный рыцарь", но ни один из них не получил продолжения. "Локи" продержался два сезона, а спин-офф сериала "ВандаВижн" сейчас находится в разработке.