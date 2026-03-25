Объявлена дата выхода фильма «Буратино» в российских онлайн-кинотеатрах

Okko объявил, что фильм «Буратино» выйдет в цифре уже 27 марта. В этот день картина появится в российских онлайн-кинотеатрах для просмотра. Её выпустят на «Кинопоиске», в Okko и Wink.

«Буратино» представляет собой новую экранизацию знаменитой сказки по мотивам книги Алексея Толстого. Фильм рассказывает о мастере Папе Карло, которому однажды в руки попадает волшебный ключ. Он загадывает самое сокровенное желание — одинокий мастер хочет детей. Неожиданно одно из поленьев оживает, и из него Папа Карло создаёт деревянного мальчика, которому предстоит пережить много приключений.

«Буратино» собрал в прокате 2,4 млрд рублей.