HBO не сможет выпускать новые сезоны «Гарри Поттера» ежегодно

Глава HBO Кейси Блойс дал небольшое интервью изданию The Hollywood Reporter. В нём топ-менеджер в том числе рассказал о производстве сериала «Гарри Поттер», который вновь перескажет историю Мальчика со шрамом в формате семи сезонов.

Как оказалось, в HBO всё же не смогут выпускать новые сезоны «Гарри Поттера» ежегодно из-за гигантского объёма работы. В этом плане шоу будет походить на «Дом дракона» и «Одних из нас», которые выходят примерно раз в два года.

Для нас важно соблюдать баланс. Крупные сериалы в духе «Гарри Поттера», «Дома дракона» или «Одних из нас» с их проработанными мирами было бы здорово выпускать каждый год. Но с точки зрения производства это просто невозможно. Дело не в том, что создатели этих проектов сидят сложа руки. Эти шоу просто очень сложные в работе.

Интересно, что оригинальная сага с Дэниелом Рэдклиффом также выходила не каждый год. Из-за смены режиссёров и объёма работы некоторые части серии выпускали спустя полтора-два года после релиза предыдущего фильма.

Премьера сериала «Гарри Поттер» состоится в начале 2027 года — первый сезон адаптирует историю «Философского камня» в формате восьми эпизодов.