Netflix подал заявку на регистрацию в России одноименного товарного знака

Американский стриминговый сервис Netflix подал заявку на регистрацию в России товарного знака с таким же названием. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении поясняется, что заявка в Роспатент была подана 23 марта из США компанией «Нетфликс, Инк». Товарный знак планируется зарегистрировать по четырем классам, в который входят программы и приложения для доступа к развлекательному контенту и онлайн-средам, продвижение развлекательных проектов, кинофильмов, а также создание, производство и распространение продукции, включающей фильмы.

12 марта Netflix подал заявки на регистрацию в России двух товарных знаков сериала «Очень странные дела» — «Stranger Things». В качестве заявителя указана компания «Нетфликс Студиос».

В случае успешной регистрации под этим брендом студия сервис сможет продавать аксессуары для мобильных телефонов, компьютеров и другой техники, печатную и канцелярскую продукцию, одежду, обувь, украшения, видеоигры, а также оказывать развлекательные услуги.