Джиллиан Андерсон высказалась о перезапуске «Секретных материалов»

«Это будет чертовски круто»: Джиллиан Андерсон — о перезапуске «Секретных материалов»
Американская актриса Джиллиан Андерсон поделилась впечатлениями от будущего перезапуска «Секретных материалов». Артистка уже прочитала сценарий пилотного эпизода и осталась от него в полном восторге.
Андерсон заявила, что будущее шоу будет заметно отличаться от оригинального сериала, и попросила зрителей дать шанс проекту Райана Куглера.
Отнеситесь к перезапуску «Секретных материалов» беспристрастно и дайте ему шанс, потому что это будет чертовски круто… Это будет кое-что необычное, кое-что особенное.
Оригинальные «Секретные материалы» выходили с 1993 по 2001 год и стали одним из самых популярных сериалов своего времени. Впоследствии FOX выпустила 10-й и 11-й сезоны, которые вышли в 2016-м и 2018-м соответственно. У перезапуска шоу пока нет даже примерной даты выхода, им занимается Райан Куглер, режиссёр «Грешников» и «Чёрной пантеры».