Глава HBO рассказал о кастинге на роль Волан-де-Морта в "Гарри Поттере"

Глава канала HBO Кейси Блойс прокомментировал слухи о кастинге на роль Волан-де-Морта в сериале "Гарри Поттер" (Harry Potter) - по его словам, актер на эту роль до сих пор не утвержден.

Как сообщает издание Variety, Блойс признался, что не знает, кто воплотит главного злодея Поттерианы. Ранее инсайдеры прочили на эту роль Киллиана Мерфи и Тильду Суинтон.

"Я бы советовал относиться ко всему, что вы читаете, с долей скепсиса", - сказал он.

Блойс также сравнил грядущее шоу с сериалами "Дом дракона" (18+) и "Одни из нас", и добавил, что из-за трудоемкого постпродакшена и спецэффектов между сезонами будут большие перерывы, каждый год их выпускать не смогут.

Премьера первого сезона назначена на начало 2027 года. Всего их ожидается семь - по одному на каждую книгу цикла Джоан Роулинг.