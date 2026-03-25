Фестиваль анимационного кино «Суздальфест» объявил победителей

С 18 по 23 марта в Суздале проходил XXXI Открытый российский международный фестиваль анимационного кино "Суздальфест".

Как сообщают организаторы фестиваля, на конкурс в этом году было подано рекордное количество заявок - 488, в программу вошел 81 анимационный фильм. Фестивальные показы проходили в кинотеатрах, домах культуры, библиотеках, школах и детских садах. Всего "Суздальфест" задействовал более 500 площадок в регионах России и в Республике Беларусь.

Жюри оценивало 22 авторских короткометражных фильма, 11 сериалов, 15 дипломных работ, 12 фильмов-дебютов, пять полнометражных фильмов и 16 роликов в категории прикладной анимации. Гран-при в этом году решили не вручать.

Лучшим полнометражным фильмом признали работу Константина Бронзита "На выброс", лучшим авторским короткометражным фильмом - "Неясыть" Анастасии Жакулиной. Призы получили также картины "Орган чувств" Елиза Бозалпа (дипломные фильмы), "Девочка и шершень" Дуси Геллер (дебютные фильмы), "Светлячок" Алены Томиловой (лучший детский фильм), "Капитаны Будущего" Константина Щекина (сериал), а также трейлер фестиваля креативных индустрий G8 (Миша Петрик и Алексей Бовкун, прикладная анимация). Победителем народного голосования признан фильм "Болит!" Анастасии Петровой.

Для участников фестиваля была организована большая программа деловых и творческих мероприятий - питчинги анимационных проектов, круглые столы и лекции, мастер-классы и творческие встречи, обсуждение работ с экспертами.

По данным заместителя генерального директора по стратегическому развитию Агентства креативных индустрий Анастасии Рыбкиной, для зрителей младше 18 лет анимация является приоритетным видом контента, на ее просмотр тратится порядка 13,6 миллиарда часов в год. Отстают и видеоигры (12,4 миллиарда часов), и соцсети (10,2 миллиарда часов). При этом около 7,6 миллиарда часов (56 процентов от общего объема анимации) проходится на российский контент.