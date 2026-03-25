Начались съемки детективного сериала «Свора»

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте производства сериала «Свора». Съёмки шоу займут несколько месяцев, после чего оно выйдет на стриминге.

Сериал расскажет историю успешного тревел-блогера Кристины, которая вместе со своим парнем и оператором Даней отправляются снимать ролик в провинциальный Волчегорск. Их цель – найти компромат на действующего мэра, чтобы помочь его конкуренту занять пост главы города. Однако по приезду Даня бесследно исчезает, а на Кристину нападает местная «Свора» – агрессивные псы, держащие в страхе весь город. Девушка быстро выясняет, что нападения собак не случайны: их жертвами становятся люди, связанные с чередой нераскрытых заказных убийств бандитов и бизнесменов начала 2000-х.

Главные роли в «Своре» сыграют Софья Цибирева («Сто лет тому вперёд»), Алексей Лукин («Этерна»), Евгений Харитонов («Екатерина Великая») и другие актёры. Режиссёром выступит Сергей Попов («Монастырь»).