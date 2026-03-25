Будет ли третий сезон сериала «Одни из нас»

То, что продолжению сериала «Одни из нас» — быть, подтвердил глава HBO Кейси Блойс еще в прошлом году, однако сейчас появились дополнительные подробности. Третий сезон проекта продолжит адаптацию событий второй игры, фокусируясь на противостоянии Элли и Эбби. Фанатам предстоит ждать продолжения около двух лет, но шоураннеры обещают — это того стоит! Основные детали о третьем сезоне «Одних из нас» — в материале «Ленты.ру».

«Одни из нас»: главное о сериале

Год выхода первого сезона: 2023 (3 сезона)

Платформа: Max

Страны: Канада, США

Жанры: фантастика, драма, ужасы, боевик

Режиссеры: Нил Дракманн, Питер Хор, Крэйг Мэйзин

Сценаристы: Нил Дракманн, Крэйг Мэйзин, Хэлли Вегрин Гросс

Продюсеры: Грег Спенс, Аллен Маршалл Палмер, Джули Херрин

В ролях: Педро Паскаль, Белла Рэмзи, Гэбриел Луна, Кейтлин Дивер, Анна Торв, Ник Офферман, Нико Паркер, Ламар Джонсон, Мерл Дэндридж, Джон Ханна

«Одни из нас» (The Last of Us) — американский драматический сериал от HBO, основанный на одноименной игровой франшизе студии Naughty Dog. Экранизацию воплотили в жизнь шоураннер Крэйг Мэйзин и один из авторов игры Нил Дракманн.

Действие сериала развивается в постапокалиптической Америке, спустя 20 лет после начала пандемии кордицепса — грибка, который превращает людей в зомби. В центре сюжета — контрабандист средних лет Джоэл, которому поручают перевезти через всю страну 14-летнюю девочку Элли.

Элли — одна из немногих, кто имеет иммунитет к кордицепсу, поэтому ученые-повстанцы хотят с помощью нее создать вакцину. По пути Джоэл и Элли сталкиваются с массой препятствий и привязываются друг к другу; Джоэл начинает относиться к Элли как к дочери. В финале первого сезона Джоэл спасает Элли, ставя ее жизнь выше потенциального спасения человечества, и они отправляются в новое, полное опасностей, путешествие.

Первый сезон появился на стриминге в 2023 году и быстро вышел за пределы геймерской аудитории, получив внимание даже тех зрителей, которые не были знакомы с первоисточником. Критики хвалили сериал за атмосферу, сильную драматургию, внимательное отношение к материалу игры и работу актеров. Сериал получил 24 номинации на премию «Эмми» и в январе 2023 года был продлен на второй сезон. Он завершился в мае 2025 года, а месяцем ранее шоураннеры заявили, что планируют снять продолжение.

Дата выхода 3-го сезона

Третий сезон сериала «Одни из нас» запланирован к выходу в 2027 году. Премьера состоится на HBO, количество серий пока неизвестно.

Сюжет

Осторожно, спойлеры!

Чем закончился второй сезон? Второй сезон завершается на драматичной ноте. Элли вместе со своей подругой Диной отправляется в Сиэтл, чтобы отомстить Эбби — члену отряда «Цикад» и дочери врача, которого в первом сезоне убил Джоэл, чтобы спасти Элли. Во втором сезоне Эбби находит и убивает Джоэла, а в ответ Элли клянется убить ее. В финальной серии Элли убивает двух ближайших друзей Эбби, после чего решает, что она больше не хочет мстить. Но поздно: Эбби стреляет в нее.

Ожидается, что третий сезон расскажет историю Эбби в Сиэтле и подробно покажет противостояние Эбби и Элли. Зрителям расскажут, как Эбби травмировала смерть отца, уделят много времени ее деятельности в «Цикадах», и покажут ее в тот период, когда она скрывалась от Элли и Дины. История Элли при этом будет смещена на второй план.

По словам Крейга Мэйзина, третий сезон будет еще более насыщенным и напряженным, чем предыдущие: в нем может найтись место параллельным сюжетам (как, например, в случае с историей Билли и Фрэнка — героев первого сезона, которым выделили целый эпизод).

Актерский состав

Ключевые персонажи сериала

Джоэл (Педро Паскаль) — мужчина средних лет, который потерял дочь в начале пандемии, но сам избежал заражения. Получает задание доставить девочку-подростка ученым, которые хотят использовать ее для создания вакцины.

Элли (Белла Рэмзи) — 14-летняя сирота, которая невосприимчива к опасной инфекции грибка, захватившей мир. Она способна испытывать любовь и привязанность, но при этом склонна к насилию и жестокости.

Тесс (Анна Торв) — возлюбленная Джоэла и его напарница, которая заражается кордицепсом и жертвует своей жизнью, чтобы помочь Элли и Джоэлу.

Марлин (Мерл Дэндридж) — глава группы сопротивления «Цикады», которая выступает против режима военных и стремится создать вакцину. Лучшая подруга погибшей матери Элли.

Томми (Гэбриел Луна) — младший брат Джоэла, бывший солдат, который пытается построить безопасную общину, где живут не зараженные люди.

Дэвид (Скотт Шеперд) — лидер группы каннибалов, один из главных антагонистов.

Дина (Изабела Мерсед) — жительница общины, которую основал Томми, близкая подруга Элли. Харизматичная и отважная.

Эбби (Кейтлин Дивер) — одна из главных персонажей второго и предстоящего сезонов. Участница группы «Цикады», дочь хирурга.

Каст третьего сезона

Главной звездой нового сезона станет Кейтлин Дивер, сыгравшая Эбби. Также в проект вернутся Белла Рэмзи (Элли), Изабела Мерсед (Дина), Гэбриел Луна (Томми) и Джеффри Райт (Айзек). Персонажи Ариэлы Барер, Тати Габриэль и Спенсера Лорда получат новые сюжетные линии, поэтому их мы будем видеть чаще. Также в новых сериях появятся Джейсон Риттер, Патрик Уилсон и Клеа Дюваль.

Поклонникам Мэнни, близкого друга Эбби, придется свыкнуться с тем, что в новом сезоне его сыграет не Дэнни Рамирес, а Хорхе Лендеборг-младший. Что касается Педро Паскаля, его полноценного возвращения в основной сюжет не ожидается.

Производство

Работа над третьим сезоном началась еще до финала второго: сценарная комната открылась в конце февраля 2025 года. Изначально над проектом работали Крэйг Мэйзин, Нил Дракманн, Хэлли Гросс, Бо Шим, а также Райан Джеймс, связанный с игровой франшизой, и Александра Чэн, ранее работавшая ассистентом сценарной группы второго сезона.

Однако летом 2025 года стало известно, что Нил Дракманн не примет активного творческого участия в создании третьего сезона, поскольку он решил сфокусироваться на Naughty Dog, прежде всего на игре Intergalactic: The Heretic Prophet. Вместе с ним от работы над сезоном отошли Хэлли Гросс и Бо Шим, и в итоге Крэйг Мэйзин остался единственным шоураннером проекта. Мэйзин также выступит режиссером первой серии, а с остальными эпизодами ему поможет Винченцо Натали.

Сроки окончания съемок — ориентировочно 2027 год.

Будет ли третий сезон последним

Такая вероятность есть. В интервью Deadline в январе 2026 года генеральный директор HBO Кейси Блойс намекнул, что проект «Одни из нас» может завершиться на третьем сезоне, однако подчеркнул, что в принятии окончательного решения команда стриминга будет ориентироваться на мнение шоураннеров.

Что касается шоураннеров, то Крейг Мэйзин еще в 2023 году предполагал, что сериал может состоять из пяти сезонов, а в прошлом году говорил, что ему нужно как минимум четыре сезона, чтобы органично завершить повествование. Возможно, создатели проекта решат завершить историю одним длинным третьим сезоном или разделить его на две части, не выделяя вторую в отдельный сезон. Недавнее высказывание Блойса Мэйзин пока не комментировал.