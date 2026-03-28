В России призвали законодательно ограничить внедрение ИИ в кинематограф

Важно предотвратить захват кинематографа искусственным интеллектом — для этого государства всего мира должны законодательно ограничить использование нейросетей при производстве фильмов. Пока таких норм нет, ИИ опасен для киноиндустрии, так как может полностью заменить собой многих специалистов, оставив их без работы, заявил режиссер, кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Общественной Службой Новостей.

© Газета.Ru

Исчезнуть полностью могут многие профессии, в том числе профессия художника, художника по костюмам, осветителя, монтажера, композитора, под угрозу попадет все телевидение, перечислил он.

«Но, на мой взгляд, останется режиссер, останется сценарист, и останутся актеры. На сегодня, и в обозримом будущем будет так же, написанное и нарисованное искусственным интеллектом все-таки сильно отличается от сделанного живыми людьми, это всегда можно увидеть», — добавил Шнейдеров.

Он подчеркнул, что представители индустрии нуждаются в правовой защите, потому что уже сегодня люди теряют работу — в частности, композиторы остаются невостребованными из-за музыки, созданной ИИ. По мнению режиссера, государствам всего мира нужно ввести законы об ограничении на применение нейросетей в кинематографе. В частности, эксперт предложил запретить выпускать сгенерированные ИИ фильмы в кинотеатрах и на онлайн-платформах. В крайнем случае можно обязать создателей сопровождать такие картины пометкой, которая будет сообщать зрителям, что они создавались с помощью ИИ, заключил эксперт.

До этого основатель и генеральный директор рекламного агентства 7MARCH, эксперт в продвижении кино Евгения Красноярцева рассказала «Газете.Ru», что ИИ уже стал важным элементом киноиндустрии и влияет на нее на всех уровнях — от написания сценариев до постпродакшена. Благодаря нейросетям создание кино вышло на новый уровень, но при этом возникают и новые сложности — например, этические дилеммы, отметила она.