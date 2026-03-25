Опубликован тизер сериала «Звездный городок»

Компания Apple представила тизер сериала «Звёздный городок» — спин-оффа знаменитого шоу «Ради всего человечества». Премьера проекта состоится 29 мая на стриминговом сервисе Apple TV.

Сюжет сериала разворачивается в альтернативной вселенной, где СССР первым совершил полёт на Луну. Авторы сериала обещают показать зрителям «захватывающий параноидальный триллер», который покажет жизнь советских космонавтов.

Главные роли сыграли Рис Иванс («Дом Дракона»), Анна Максвелл Мартин («Джейн Остин»), Агнес О'Кейси («Волчий зал») и другие актёры. Авторами проекта выступили Мэтт Уолперт и Бен Недиви — авторы «Ради всего человечества». В первый сезон войдёт восемь эпизодов.