Вышел трейлер японской драмы «Барашек в ящике»

Кинокомпания Toho представила трейлер фильма «Барашек в ящике». Премьера японской драмы состоится 29 мая. Лента также официально выйдет в российском прокате — дату раскроют позже.

Фантастическая картина расскажет о замужней паре, которая потеряла своего ребёнка. После трагедии, герои приводят домой робота, который выглядит также, как их сын. Теперь им предстоит воспитать его.

Главную роль исполнила Харука Аясэ («Моя девушка — киборг»). Режиссёром и сценаристом картины выступил Хирокадзу Корээда — автор фильмов «Монстр» и «Магазинные воришки».