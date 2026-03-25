Вышел первый тизер сериала «Гарри Поттер» от HBO

Компания HBO представила первый тизер сериала «Гарри Поттер». Шоу стартует уже в конце декабря 2026 года. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Первый сезон будущего сериала адаптирует первую книгу «Гарри Поттер и Философский камень». Она расскажет об 11-летнем мальчике Гарри Поттере, который узнаёт, что принадлежит к волшебному миру, а его родителей на самом деле убил тёмный маг Волан-де-Морт.

Съёмки первого сезона «Гарри Поттера» прямо сейчас подходят к концу в Великобритании. Главные роли в шоу играют Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут. Сценаристкой проекта выступает Франческа Гардинер, работавшая над «Наследниками».