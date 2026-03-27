Фильм «Буратино» вышел в онлайне

27 марта состоялся цифровой релиз фильма «Буратино». Экранизацию сказки по мотивам книги Алексея Толстого уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

Таким образом, лента добралась до стримингов спустя почти три месяца после релиза в кинотеатрах. За этот срок лента собрала около 2,4 млрд рублей и занимает третью строчку в списке самых кассовых фильмов России в 2026 году.

«Буратино» рассказывает о мастере Папе Карло, которому однажды в руки попадает волшебный ключ. Он загадывает самое сокровенное желание — одинокий мастер хочет детей. Неожиданно одно из поленьев оживает, и из него Папа Карло создаёт деревянного мальчика, которому предстоит пережить много приключений.

Главную роль в новом «Буратино» сыграла Виталия Корниенко («Папины дочки. Новые»). Роль Папы Карло исполнил Александр Яценко («Тихий Дон», «Фишер»), а Фёдору Бондарчуку доверили воплотить Карабаса-Барабаса. Режиссёром выступил Игорь Волошин («Физрук»).