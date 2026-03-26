В кинотеатрах России вышел фильм «Секретный агент»

С сегодняшнего дня в российских кинотеатрах начинают показывать фильм «Секретный агент». Фильм уже вышел в прокат во всех городах страны.

Действие ленты разворачивается в Бразилии 1977 года. Главным героем выступает школьный учитель Марсело, который скрывается от правительственных спецслужб, а параллельно пытается выяснить прошлое своей матери.

Главную роль сыграл звезда знаменитого сериала «Нарко» Вагнер Моура. Режиссёром выступил Клебер Мендонса Филью («Соседние звуки»). «Секретный агент» получил четыре номинации на премию «Оскар»-2026, в том числе в категориях «лучший фильм» и «лучший актёр». Картина также победила в двух номинациях на премии «Золотой глобус».