Завершились съемки четвертого сезона «Джека Ричера»

Съёмки четвёртого сезона «Джека Ричера» завершены
Amazon закончила снимать четвёртый сезон «Джека Ричера». Производство заняло несколько месяцев. По словам Алана Ричсона, исполняющего главную роль, новый сезон получится лучшим из всех.
«Джек Ричер» — один из флагманских сериалов Amazon. Шоу рассказывает о жизни бывшего спецагента, который решает вопросы с помощью своей смекалки, высокого интеллекта и невероятной физической силы.
Первый сезон вышел в 2022 году, второй — 2023-м, а третий — в 2025-м. Последний также установил рекорд онлайн-кинотеатра Amazon Prime Video. Четвёртый сезон мы должны увидеть в 2026 году, но когда именно, пока не говонрят.