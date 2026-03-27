BadComedian объяснил, зачем в сериале о Гарри Поттере темнокожий профессор

Трейлер сериала о Гарри Поттере выглядит блекло на фоне оригинальных фильмов, и творческая команда могла сознательно выбрать темнокожего актера на роль Северуса Снейпа, чтобы зрители не заметили других недостатков проекта, заявил в беседе с НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

© Кадр из сериала

HBO Max представил первый тизер сериала «Гарри Поттер». Премьера намечена на католическое рождество 2026 года. При этом руководитель студии HBO Кейси Блойс ранее сообщал Variety, что на съемочной площадке сериала пришлось усилить охрану на фоне угроз темнокожему исполнителю роли профессора Северуса Снейпа. Эту роль в новом проекте сыграет Паапа Эссьеду, который отмечал, что столкнулся с волной критики в соцсетях и требованиями покинуть проект. Баженов не исключил, что выбор такого актера на роль помог студии избежать прочих критических замечаний.

«Не знаю, какой размах они рассчитывали получить, но это все обсуждают. Судя по трейлеру, проект выглядит блекло на фоне оригинала. Ощущение, что просто пересняли оригинал. Похоже все, кроме Снейпа. Много аспектов, которые хотелось бы обсудить, но никто не будет этого делать, потому что: «Посмотрите, Снейп - темнокожий с дредами». Уже начинаю верить в теорию заговора, что так сделано специально, чтобы люди обсуждали только это. Думаю, есть и влияние трендов, хотя, мне кажется, сейчас нет такого, как во времена расцвета Netflix. Тогда темнокожих актеров пихали везде, лишь бы запихнуть. История доказала, что проблема не в замене цвета кожи персонажа. Можно вспомнить «Темную башню». Стивен Кинг при создании образа главного героя вдохновлялся «Человеком без имени» — персонажем Клинта Иствуда из «Долларовой трилогии». Проблема экранизации была вовсе не в том, что вместо Клинта Иствуда был темнокожий Идрис Эльба. Просто это ужасно написанная, ужасно снятая экранизация», - сказал он.

Как добавил собеседник НСН, зрительское внимание сериалу уже обеспечено, однако не факт, что проект окажется сверхуспешным.

«Сериал выглядит, будто это то самое, что мы тогда смотрели, просто с другими актерами. В контексте ребута, понятно, что со времени оригинала прошло 20 лет. Но вся серия длилась долго. Последний фильм выходил относительно недавно, и теперь делают перезапуск, очень похожий на оригинал, который был недавно. Либо подходите радикально, либо в чем смысл. Можно было экранизировать какую-то другую историю, но, видимо, было принято решение сделать перезапуск, добавив некоторые детали, которые будут сильно отличать от оригинала. Зрительское внимание будет обеспечено, сериал посмотрят. С другой стороны, это плохое оправдание, потому что сериал «Властелин колец» тоже все смотрели. В итоге провал, после первого сезона зрительский рейтинг упал настолько, что уже не смешно. В любом случае, успех будет упираться в качество самого сериала. Мне кажется, может, и не получится сверхуспешный сериал, как обычно делает HBO. Возможно, получится средненький проект», - объяснил Баженов.

По его словам, Паапа Эссьеду в роли Снейпа проигрывает Алану Рикману, который воплотил персонажа в фильмах, безотносительно цвета кожи.

«Как ни крути, убираем вопрос цвета кожи, сравниваем харизму актеров – кто до этого играл Снейпа, и кто играет эту роль сейчас. Нынешний выбор очень сильно проигрывает. В оригинальном фильме актер такого уровня, что, конечно, тяжело с ним сравниться. У оригинала настолько хороший кастинг, что очень тяжело с ним поспорить. Мне кажется, единственный шанс - вот такие решения кастинга, чтобы хоть что-то изменилось. Здесь хотя бы возмущения не от качества актерских способностей, а просто из-за цвета кожи. Первое впечатление, естественно, касается кастинга. Потом подходят более детально и пишут про музыку в комментариях. С музыкой опять же смешно. У оригинала мастодонт, великий автор. Открываем ребут – стандартная музыка с музыкальных баз. И это касается всего, все сильно ниже по уровню. Зритель это замечает безотносительно цвета кожи», - заявил он.

Ранее литературный обозреватель, исследовательница, руководитель пресс-службы издательства МИФ Адель Юсупова в разговоре с НСН отметила, что читательская любовь такого количества людей на протяжении такого длительного времени к романам Джоан Роулинг о «Гарри Поттере» – это уже не мода, а объективное признание.