Шахназаров начнет съемки нового исторического фильма летом

Генеральный директор киностудии "Мосфильм" народный артист РФ Карен Шахназаров сообщил журналистам, что приступит к съемкам новой исторической картины летом.

"Мы только начали работу. Это будет исторический проект. Съемки запланированы на лето этого года. Сегодня на совете по культуре я схитрил и попросил президента о возможности снять часть картины на территории Кремля", - сказал он.

Кто примет участие в съемках, Шахназаров не уточнил.

Ранее Шахназаров во время заседания Совета при президенте РФ по культуре обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой о проведении съемок своего нового проекта на территории Кремля.