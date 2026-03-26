Донни Йен выступит в двойной роли в новом фильме франшизы «Джон Уик»

Франшиза «Джон Уик» продолжит расширяться: спин-офф о Каине выйдет в производство в ближайшее время. Донни Йен выступит в двойной роли режиссёра и актёра, а сценарий напишет Мэттсон Томлин.

© runews24.ru

Согласно информации портала Deadline, съемки спин-оффа культового боевика «Джон Уик», посвященного слепому убийце Каине, стартуют в апреле 2026 года. Режиссерское кресло проекта займет Донни Йен, который также исполнит главную роль. Сценарий для картины написал Маттсон Томлин, известный по работе над аниме-сериалом «Терминатор Зеро».

К актерскому составу присоединилась Рина Саваяма, ранее уже появлявшаяся во франшизе в образе Акиры. Действие ленты развернется после событий четвёртой части. Официальное название и дата премьеры пока не раскрываются.

