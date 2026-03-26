Челябинский суд запретил фильм «Господин Никто против Путина»

Центральный районный суд Челябинска запретил к показу документальный фильм «Господин Никто против Путина» режиссера Павла Таланкина. Об этом сообщает портал 66.RU.

Таким образом суд полностью удовлетворил иск прокуратуры.

По мнению надзорного ведомства, фильм выражает негативное отношение к государственной власти и президенту России Владимиру Путину после начала специальной военной операции на Украине.

Картину удалят с трех российских ресурсов, на которых она была опубликована.

Фильм рассказывает об изменениях в российской школе после начала спецоперации. В декабре 2025-го «Господин Никто против Путина» вошел в шорт-лист «Оскара» в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм». 16 марта лента выиграла в этой категории.

18 марта стало известно, что Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в оргкомитет премии «Оскар» и к генеральному секретарю ЮНЕСКО Халеду аль-Анани, заявив, что изображения детей в ленте используются без согласия их родителей или законных представителей.