Стартовал детективный сериал «Черная графиня»

Сегодня в онлайн-кинотеатре Okko начал выходить детективный сериал «Чёрная графиня». Выпустили первый эпизод, а всего их будет восемь. Финальную серию увидим 14 мая.

Картина рассказывает, как в Москве и Петербурге вот уже год гремит сенсационное театральное событие, которое смывает границу между художественным вымыслом и действительностью. 12-е шоу начинается, но в этот раз всё идёт не по сценарию, что приводит к трагической гибели одного из актёров. Зрители и актёры оказываются изолированными от внешнего мира.

Главные роли в «Чёрной графине» исполнили Кирилл Кяро, Юрий Чурсин, Екатерина Симаходская, Олег Васильков и другие актёры. Режиссёрами выступили Илья Куликов и Иван Корвин.