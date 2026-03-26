Толстоганова сыграет «женщину-самурая» в новом сериале «Свора»

В России снимут 8-серийный детективный триллер "Свора", рассказывающий о том, как заурядный репортаж блогеров о проблемах провинции превратился в полномасштабное расследование страшных событий. Сериал готовится для онлайн-кинотеатра Okko, где состоится его премьера.

По сюжету успешный тревел-блогер Кристина вместе со своим парнем и оператором Даней отправляются снимать заказной материал в провинциальный Волчегорск. Их цель - найти компромат на действующего мэра. Однако ожидаемая рутина оборачивается кошмаром: Даня бесследно исчезает, а на Кристину нападает местная "Свора" - агрессивные псы, держащие в страхе весь город. Девушка начинает собственное расследование и выясняет, что нападения собак не случайны: их жертвами становятся люди, так или иначе, связанные с чередой нераскрытых заказных убийств бандитов и бизнесменов начала нулевых.

Режиссер нового детектива - Сергей Попов, ранее работавший над сериалами "Угрюм-река" и вторым сезоном проекта "Монастырь".

Сценарий сериала написали Стас Иванов ("ЮЗЗЗ", "Высокий сезон"), Александр Щербаков ("Обратная сторона луны", "Мажор") и Анна Козыревская.

В ролях: Софья Цибирева, Алексей Лукин, Евгений Харитонов, Алексей Агранович, Виктория Толстоганова, Валентина Ельшанская, Евгений Санников, Игорь Степашин и другие.

Сергей Попов, режиссер, рассказывает:

"Для нас эта история актуальна прежде всего потому, что мы делаем ее честно и про себя. Это мультижанровый проект: здесь есть и детектив, и триллер, и даже элементы хоррора. Но при этом нам очень важно говорить о России - о нашей действительности, культуре и внутреннем ощущении страны. И говорить об этом не цинично через хтонь, а, наоборот, с любовью и вниманием. Если вспоминать тот же "Твин пикс", то его сила в том, что это очень точное исследование американства, американской провинции, их культурных кодов и штампов, доведенных до художественного предела. Нашу же историю мы называем под рабочим термином "россиянство", но повторюсь - с большим уважением и нежностью. Если говорить о смысле нашей истории, то для меня она - о принципиальности, об амбиции и о том, на что люди готовы ради своих убеждений. Это история о том, что свора людей может быть страшнее своры собак. И еще - о консенсусе: даже несовершенный компромисс все равно лучше, чем бесконечная грызня".

Стас Иванов, автор сценария - подчеркивает:

"Это история о человеке, способном из гуманизма пожертвовать собственными амбициями и поиске консенсуса на фоне глубоко драматических коллизий. Главная героиня - женщина, а у нас в целом во всех жанрах ощущается большой дефицит по-настоящему главных женских ролей".

Виктория Толстоганова рассказывает про свою роль: