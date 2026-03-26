Фанаты сравнили кадры сериала «Гарри Поттер» с «Философским камнем» 2001 года

25 марта компания HBO представила первый тизер сериала «Гарри Поттер» — новой экранизации культовой саги Джоан Роулинг. В нём представили первый взгляд на будущее шоу, которое выйдет в конце года.

Тем временем фанаты вселенной уже сравнили кадры из тизера со схожими фрагментами из фильма «Гарри Поттер и Философский камень» 2001 года. В целом оба произведения очень похожи друг на друга, однако лента Криса Коламбуса выделяется более тёплыми оттенками и Аланом Рикманом в роли Северуса Снейпа.

Премьера сериала «Гарри Поттер» от HBO состоится на грядущее Рождество. Первый сезон шоу адаптирует историю «Философского камня» в формате восьми эпизодов.