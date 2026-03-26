Расписание выхода второго сезона сериала «Молодёжка: Новая смена»

Уже 13 апреля состоится премьера второго сезона сериала «Молодёжка. Новая смена». В продолжении ставки для «Акул Политеха» повышаются: им предстоит бороться за участие в международном турнире среди университетских команд. Чтобы усилить состав, Казанцев принимает нестандартные решения и даже привлекает в команду девушку-вратаря.

Во второй сезон спортивного проекта войдёт 16 эпизодов — они будут выходить по будням на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Okko. Финал состоится 7 мая.

  • Эпизод Дата выхода
  • 1-я серия 13 апреля
  • 2-я серия 14 апреля
  • 3-я серия 15 апреля
  • 4-я серия 16 апреля
  • 5-я серия 20 апреля
  • 6-я серия 21 апреля
  • 7-я серия 22 апреля
  • 8-я серия 23 апреля
  • 9-я серия 27 апреля
  • 10-я серия 28 апреля
  • 11-я серия 29 апреля
  • 12-я серия 30 апреля
  • 13-я серия 4 мая
  • 14-я серия 5 мая
  • 15-я серия 6 мая
  • 16-я серия 7 мая