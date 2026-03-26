Расписание выхода второго сезона сериала «Молодёжка: Новая смена»
Уже 13 апреля состоится премьера второго сезона сериала «Молодёжка. Новая смена». В продолжении ставки для «Акул Политеха» повышаются: им предстоит бороться за участие в международном турнире среди университетских команд. Чтобы усилить состав, Казанцев принимает нестандартные решения и даже привлекает в команду девушку-вратаря.
Во второй сезон спортивного проекта войдёт 16 эпизодов — они будут выходить по будням на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Okko. Финал состоится 7 мая.
- Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 13 апреля
- 2-я серия 14 апреля
- 3-я серия 15 апреля
- 4-я серия 16 апреля
- 5-я серия 20 апреля
- 6-я серия 21 апреля
- 7-я серия 22 апреля
- 8-я серия 23 апреля
- 9-я серия 27 апреля
- 10-я серия 28 апреля
- 11-я серия 29 апреля
- 12-я серия 30 апреля
- 13-я серия 4 мая
- 14-я серия 5 мая
- 15-я серия 6 мая
- 16-я серия 7 мая