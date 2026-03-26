Французская комедия «Мечтать не вредно» получила дублированный трейлер

Компания Capella Film опубликовала русскоязычный трейлер французской комедии "Мечтать не вредно" (Le Rêve Américain, 18+), основанной на невероятной, но все же реальной истории двух акул бизнеса, внесших свой вклад в историю мирового спорта.

Главные герои картины - продавец и уборщик - больше всего в жизни любят баскетбол. Несмотря на отсутствие денег и связей, они решают стать спортивными агентами.

Чтобы добиться успеха в мире большого спорта друзьям необходимо поверить в себя, проявить смекалку и упорство и не забывать о том, что юмор помогает даже в самой безвыходной ситуации.

Роли в фильме исполнили Жан-Паскаль Зади, Рафаэль Кенар, Джош Касобон, Магали Лангре, Габриэль Кабальеро и другие.

Режиссер и сценарист - Антони Марсьяно ("Жизнь на перемотке", "Робин Гуд, правдивая история", "Холостяки в отрыве").

Российская премьера назначена на 30 апреля.